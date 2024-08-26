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علوم الدار

الإمارات في «القائمة المرموقة» لتشغيل أقمار رصد الأرض

الإمارات في «القائمة المرموقة» لتشغيل أقمار رصد الأرض
27 أغسطس 2024 01:28

أبوظبي (وام) 

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أكدت شركة «بيانات»، مزود حلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «جي 42»، أن إطلاق القمر الصناعي «فورسايت- 1» لرادار فتح العدسة التركيبية إنجاز هام، يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في قطاع الفضاء، باعتباره أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض لتنضم الدولة من خلاله إلى أكبر 20 دولة حول العالم تنشط في مجال تشغيل وإدارة هذه الفئة من الأقمار الصناعية.
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»: إن «فورسايت- 1» يضع دولة الإمارات ضمن القائمة المرموقة المكونة من الـ 20 دولة حول العالم، التي تدير أصولاً فضائية لتقنية رادار فتحة العدسة التركيبية «SAR»، وهو ما يعزز موقعها في قطاع الفضاء، ويدعم قدرتها المتنامية في هذا المجال.
وأشار إلى أن خريطة الطريق الاستراتيجية، التي رسمتها شركتا «بيانات» و«الياه سات»، ترتكز على نشر كوكبة من الأقمار الصناعية بتقنية رادار فتحة العدسة التركيبية «SAR» في المستقبل القريب، غير أن التفاصيل النهائية والجداول الزمنية في هذا الصدد خاضعة للموافقات الفنية النهائية.
وأوضح أنه منذ الإعلان الأولي عن إطلاق برنامج رصد الأرض في 2023، دأبت الشركتان على إنفاذ الخطة الاستراتيجية لمنظومة رصد الأرض بداية بالقمر «فورسايت-1».
وأضاف أنه «بعد الإطلاق الناجح للقمر «فورسايت-1» أصبح بإمكاننا تشغيل أصول فضائية مهيأة للعبور فوق منطقة الشرق الأوسط بصورة متكررة وبمدة زمنية قياسية»، مؤكداً مواصلة العمل على توسيع الكوكبة وقدراتها، وهو ما سينعكس بدوره على الحلول الجيومكانية بشكل مباشر على صعيدي الدقة والوقت، ويسهم في فتح آفاق جديدة لخدمة العملاء والشركاء المحليين والدوليين. 
الإشارة المنعكسة 
وذكر أن ما يميز القمر الصناعي «فورسايت-1» تقديمه لحلول رصد مستمرة عالية الدقة، باستخدام تقنية «SAR»، وهو نظام استشعار نشط يضيء سطح الأرض ويقيس الإشارة المنعكسة بهدف توفير صور عالية الدقة، مشيراً إلى أنه على عكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية، يمكن لأقمار «SAR» التقاط الصور ليلاً أو نهاراً، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس. وقال: إن هذه التقنية ستعمل على الارتقاء بجودة الحلول والخدمات الجيومكانية المقدمة من «بيانات» و«الياه سات»، وتعزيز قدراتنا في تطبيقات إدارة الكوارث والمراقبة البحرية والتنقل الذكي، مشيراً إلى أن المواطنين الإماراتيين شكلوا ما يربو على 30% من فريق برنامج رصد الأرض، ما يعكس الالتزام بتطوير الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في إحدى أكثر القطاعات حيوية.
وحول الاندماج المرتقب بين «بيانات» و«الياه سات»، توقع اكتمال الاندماج قبل نهاية العام الجاري، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي.
وأشار إلى أن الاندماج يسهم في تأسيس «سبيس 42» شركة إماراتية رائدة في قطاع الفضاء ذات بصمة عالمية، تدعم جهود الدولة في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030. 
استراتيجية 
أكد حسن الحوسني أن «سبيس 42» ستواصل على الدرب نفسه تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات الوطنية للفضاء 2030، ومساندة جهود الدولة لتطوير قدراتها الفضائية، ودعم الأمن الوطني، وتعزيز الابتكار، وتشجيع التعاون الدولي، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الحضرية عبر تكنولوجيا الفضاء.

الإمارات
الأرض
الذكاء الاصطناعي
القمر الصناعي
الياه سات
الأقمار الصناعية
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