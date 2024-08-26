سفارة الإمارات في باريس تعزز شراكتها مع «جمعية التضامن LSF»

باريس (وام)

قامت سفارة دولة الإمارات في باريس بتجديد شراكتها مع «جمعية التضامن الفرنسية مع النساء (LSF)»، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي، حيث تم إطلاق هذه الشراكة في عام 2022 بتأسيس أول مأوى طارئ ضمن شبكة «LSF»، وهو «بيت التضامن مع النساء 91»، الذي وفّر الحماية لأكثر من 80 امرأة وطفلاً حتى الآن.

وسيسمح الدعم المتجدد من السفارة لجمعية «LSF» بتحسين خدماتها المعنية بمكافحة الفقر وتجديد مرافق «بيت التضامن مع النساء 91». وقد استفادت أكثر من 1500 امرأة خلال عام 2023، من خدمات مكافحة الفقر التي تقدمها الجمعية، حيث تم توفير المواد الضرورية الأساسية.