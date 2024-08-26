الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة الإمارات في باريس تعزز شراكتها مع «جمعية التضامن LSF»

سفارة الإمارات في باريس تعزز شراكتها مع «جمعية التضامن LSF»
27 أغسطس 2024 01:27

باريس (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
«باريس 2024» تحتفي بإرث «الألعاب البارالمبية»

قامت سفارة دولة الإمارات في باريس بتجديد شراكتها مع «جمعية التضامن الفرنسية مع النساء (LSF)»، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي، حيث تم إطلاق هذه الشراكة في عام 2022 بتأسيس أول مأوى طارئ ضمن شبكة «LSF»، وهو «بيت التضامن مع النساء 91»، الذي وفّر الحماية لأكثر من 80 امرأة وطفلاً حتى الآن.
وسيسمح الدعم المتجدد من السفارة لجمعية «LSF» بتحسين خدماتها المعنية بمكافحة الفقر وتجديد مرافق «بيت التضامن مع النساء 91». وقد استفادت أكثر من 1500 امرأة خلال عام 2023، من خدمات مكافحة الفقر التي تقدمها الجمعية، حيث تم توفير المواد الضرورية الأساسية.

الإمارات
سفارة الإمارات
فرنسا
باريس
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
علوم الدار
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
اليوم 19:33
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
علوم الدار
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
اليوم 19:14
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©