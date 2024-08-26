«تريندز» يستضيف سفير العراق في حوار حول البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في حلقة نقاشية تناولت دور البحث العلمي في قراءة الأحداث واستشرافها.

وشهدت الجلسة حواراً ثرياً حول أهمية الاستناد إلى البحوث والدراسات العلمية في توفير رؤى وحلول ومقترحات لمواجهة التحديات واتخاذ المواقف تجاهها.

وأكد السفير العراقي أهمية الدور الذي يلعبه مركز «تريندز» في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن البحث العلمي يُسهم بشكلٍ كبيرٍ في بناء جسور الثقة والتعاون بين الدول.

من جهته، شدّد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، على أهمية التعاون بين المراكز البحثية، مشيراً إلى حرص المركز على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي بينه وبين المراكز والجهات الثقافية والعلمية في العراق.

وأضاف أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي المركز الدائم إلى المساهمة في بناء تفاهم ورؤى حول ذلك.