عبدالله بن سالم يعزي في وفاة عبدالعزيز المدفع وعارف المهيري

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز سيف محمد المدفع. وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري. وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في دبي عن صادق مواساته لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.