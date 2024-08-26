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علوم الدار

سلطان القاسمي يشيد بقناة القرآن الكريم من الشارقة

سلطان القاسمي يشيد بقناة القرآن الكريم من الشارقة
27 أغسطس 2024 01:27

الشارقة (وام)

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أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر بالقائمين على قناة القرآن الكريم من الشارقة التي أطلقتها مؤخراً هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، موجهاً سموه بضرورة اختيار القراءات المناسبة، ومراعاة ضوابط الوقف والابتداء للحفاظ على وضوح معاني الآيات.
وأعلن سموه خلال مداخلته عن مشروع إنشاء مبنى مواقف متعدد الطوابق لسيارات زوّار الحدائق المعلقة في كلباء، لحل مشكلة الازدحام عند مدخل المدينة.
وقال سموه خلال مداخلته: إن إطلاق قناة القرآن الكريم من الشارقة عمل تشكرون عليه، وأنا أتابع المقرئين، ولدي ملاحظات، فالتوقف عند نهاية الآية أمر واضح، ولكن هناك توقفاً يلاحظ من بعض المقرئين، فتجده توقف لأن نفسه انقطع ولا يستطيع أن يكمل الآية، وفي هذه الحالة يجب أن يرجع المقرئ إلى كلمتين قبل الكلمة التي توقف عندها ثم يستأنف القراءة حتى يكمل الآية، وهذا الأمر يتبع إذا كانت الآية لم يكتمل معناها. فلذلك نوجه القائمين على القناة بالانتباه لمثل هذه الأمور كالاستثناء والإضافة وغيرها من الأمور الواجب مراعاتها عند قراءة القرآن الكريم».
وحول مشروع مبنى مواقف السيارات لزوار الحدائق المعلقة قال صاحب السمو حاكم الشارقة : «قبل يومين أو ثلاثة أيام توقف الدخول إلى كلباء عن طريق الحدائق المعلقة بسبب زحام المتجهين إلى الحدائق المعلقة، وبالتالي تم ترتيب إقامة مبنى مواقف مكون من عدة طوابق، ولحسن الحظ لدينا في آخر الحدائق المعلقة بقعة كبيرة منخفضة لننشئ فيها 3 أو 4 طوابق تضم نحو 300 أو 400 موقف، وبها مصعد يخدم الحدائق المعلقة لمن يرغب في الصعود إليها أو النزول منها ولا يستطيع استخدام الدرج».

سلطان القاسمي
الشارقة
القرآن الكريم
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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