«رأس الخيمة»: طاقة إيجابية للطلبة والميدان التربوي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بقرع جرس المدرسة في الساحات المدرسية بداية اليوم الأول من العام الدراسي 2024-2025، بدأت حياة جديدة وعام دراسي جديد يملأه التفاني والمثابرة، خاصة مع الكلمة الأبوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كان لها انعكاس وطابع أبوي، وكان وقعها مؤثراً في نفوس الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية والأهالي، مؤكدين أنها شكلت محركاً وطاقة إيجابية للعام الدراسي الجديد.

وقالت فاطمة الحبسي، مدير مجمع زايد التعليمي سيح القصيدات برأس الخيمة: «إن إطلاق حملة (من طالب إلى قائد) كان لها الأثر الإيجابي، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تكامل أدوار جميع عناصر العملية التعليمية، من أجل إعداد جيل واعد من القادة القادرين على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ورسم مستقبل مشرق»، منوهة بأن كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسمت البهجة والسعادة والتفاني على وجوه الكوادر التعليمية والإدارية في المدرسة، بالإضافة إلى خلق حالة من الأمان والطمأنينة في نفوس الطلاب والأهالي، دون استثناء.

وأكدت كل من ولية أمر الطالب خالد محمد، نائبة مجلس الأمهات في مجمع زايد سيح القصيدات برأس الخيمة، وإيمان راشد الحبسي، أن الكلمة كانت بمثابة الدفعة المعنوية القوية المحملة بالنشاط والجد والاجتهاد للطلاب، ودفعة تفاؤل وتفانٍ للكوادر التربوية، وعزيمة وإصرار لدى أولياء الأمور، مشيرة إلى أنهم كأولياء أمور يقتدون بالقيادة الرشيدة، ويستلهمون منها استشراق المستقبل.

وقالت آمنة السلحدي، تربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، إنه تم الاستعداد بشكل كامل من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية، والتطوير المهني الذي يستهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الميدان التربوي، ناهيك عن تنظيم أسبوع التطوير المهني مع بداية كل فصل دراسي جديد.