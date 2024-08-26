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علوم الدار

الشيخة فاطمة: أوصيكم بالجد والاجتهاد

الشيخة فاطمة: أوصيكم بالجد والاجتهاد
27 أغسطس 2024 01:28

أبوظبي (وام)

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وجَّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وقالت سمو «أم الإمارات» في كلمتها: «مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، الذي نستقبله بالتفاؤل والإيجابية والأمل، نهنئ أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور وكوادرنا التدريسية والإدارية، ونقول لهم (أحبائي أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، ثابروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم، بمشاعر نابضة بالمحبة من قلب أمكم، أوصيكم بالجد والاجتهاد، فبكم نستشرف ونصنع المستقبل لوطننا الغالي، دعواتنا الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح، في كنف معلمينا الكرام، فبعد رعاية الله تحتضنكم أياد أمينة، ناصحة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً واثقاً بقدراته، فخوراً بقيمه، معتزاً بوطنيته، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لبلادكم الإمارات العامرة)».

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