«عودة آمنة للمدارس» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دورية السعادة والطفل وفرسان شرطة أبوظبي والموروث الشرطي وفرقة الشرطة الموسيقية وعناصر رجال الشرطة في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا في أول يوم عام دراسي تحت شعار «عودة آمنة للمدارس» في كل من أبوظبي والعين والظفرة. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية مشاركة إدارات شرطة أبوظبي في استقبال العام الدراسي الجديد للإسهام في تعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيداً برعاية ودعم القيادة للتعليم. وحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه.