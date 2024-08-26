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علوم الدار

«عودة آمنة للمدارس» بشرطة أبوظبي

«عودة آمنة للمدارس» بشرطة أبوظبي
27 أغسطس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دورية السعادة والطفل وفرسان شرطة أبوظبي والموروث الشرطي وفرقة الشرطة الموسيقية وعناصر رجال الشرطة في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا في أول يوم عام دراسي تحت شعار «عودة آمنة للمدارس» في كل من أبوظبي والعين والظفرة. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية مشاركة إدارات شرطة أبوظبي في استقبال العام الدراسي الجديد للإسهام في تعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيداً برعاية ودعم القيادة للتعليم. وحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه.

شرطة أبوظبي
المدارس
العودة إلى المدارس
العودة للمدارس
العام الدراسي الجديد
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