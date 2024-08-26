الشخصيات الكرتونية في استقبال طلبة مدارس الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتظم أمس طلبة وطالبات مدارس منطقة الظفرة في اليوم الأول من بعد العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة والتي حرصت على وضع برامج متميزة لاستقبال الطلاب وتشجيعهم لبدء عام دراسي موفق، وابتهج الطلاب خلال الطابور الصباحي حين استمعوا لكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تهنئهم بالعام الدراسي الجديد وتحث الطالب على أن يكون قدوة في مدرسته والمنزل ومثالاً يحتذى به في تنفيذ توجيهات الوالدين والمعلمين.

‏وقامت المدارس الحكومية بتشكيل عدد من اللجان في اليوم الأول من العام الدراسي لتكون جاهزة في استقبال الطلاب سواء في مدارس الطلبة أو مدارس الطلبات بدءاً من استقبالهم أمام المدرسة وحتى انتظامهم في العمليات التعليمية داخل الصفوف مع وضع البرامج المشجعة والمحفزة للطلاب في صفوف الروضة والمرحلة الأولى لتكون البيئة المدرسية عنصر جذب للطلاب، محفزة نحو التميز.

‏كما قامت بعض المدارس الخاصة بتنظيم فقرات ترفيهية وترحيبية للطلاب الجدد، حيث انتظمت العميلة التعليمية داخل المدارس بجانب اكتمال الهيئات التعليمية والإدارية وكذلك اكتمال البنية التحتية في جميع المدارس بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات الصيانة العامة والأمن والسلامة

‏ويؤكد أيمن علي عكاشة مدير مدرسة رواد الظفرة في مدينة زايد أن نسبة الحضور في اليوم الأول من بدء العام الدراسي تجاوزت 90% في أغلب المراحل التعليمية.

‏ويؤكد عبدالرحمن محمد الهواري ولي أمر أن اليوم الأول من بدء الدراسة عادة ما يكون صعباً على الطلاب نظراً لانتقال الطفل من أجواء الخروج والفسح واللعب إلى مرحلة التركيز والاستيقاظ مبكراً والاهتمام بالواجبات المنزلية والعملية التعليمية ككل. ‏