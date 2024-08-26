الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تطوّر بروتوكولات للكشف المبكر عن السمنة لدى الأطفال

تدريب كادر التمريض المدرسي والكادر المساند (من المصدر)
27 أغسطس 2024 01:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس
الشيخة فاطمة: أوصيكم بالجد والاجتهاد

في إطار استراتيجيتها لتحسين صحة الأجيال، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة ورش تدريبية لتطوير كفاءات الكوادر الصحية المدرسية وتحسين مهاراتهم المعرفية، بهدف ضمان دقة وموثوقية البيانات الصحية للطلاب، وذلك دعماً للبرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين. وتركز الورش التي انعقدت في ديوان الوزارة بدبي، ومعهد تدريب المعلمين بعجمان، وفي الشارقة، على تدريب كادر التمريض المدرسي والكادر المساند على تسجيل القياسات الإنثروبومترية لطلاب المدارس من سن 5 إلى 17 سنة، وذلك بهدف وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات المتعلقة بالرصد المبكر لمؤشرات السمنة لدى الفئات العمرية المستهدفة على المستوى الوطني.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
السمنة
الأطفال
المدارس
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
علوم الدار
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
اليوم 19:33
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
علوم الدار
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
اليوم 19:14
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©