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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
27 أغسطس 2024 10:38

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دورين ريتشان رئيس وزراء جمهورية مولدوفا.

 

المصدر: وام
مولدوفا
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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