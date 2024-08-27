علي بن حرمل الظاهري: مسيرة المرأة الإماراتية ناصعة ومنجزاتها خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، على أهمية دور ورسالة المرأة الإماراتية ومساهمتها في التنمية الوطنية، وبناء الأسرة، وتحقيق التلاحم المجتمعي، وبناء الأجيال المعتزة بهويتها الوطنية والفخورة بالمكتسبات والمنجزات الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة إذ حظيت المرأة الإماراتية برعاية واهتمام في فكر القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدورها ورسالتها في بناء الوطن؛ ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه المرأة وتواجه تحديات كثيرة في المنطقة والعالم، صنع القائد المؤسس، (طيب الله ثراه)، نموذجاً فريداً للمرأة الإماراتية التي تجمع في مسيرتها بين الأصالة والحداثة، وتحقق التوازن في أدوارها المجتمعية كبانية للأسرة والأجيال، ومساهمة في التنمية الوطنية، ورائدة للعمل التطوعي والإنساني محلياً، وإقليمياً، ودولياً.