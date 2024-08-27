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حديقة أم الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

حديقة أم الإمارات في أبوظبي
27 أغسطس 2024 12:48

تحتفي حديقة أم الإمارات، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديرا لدورها الكبير في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يجسد هذا اليوم معنى الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية، التي تسهم بشكل فعّال في بناء مستقبل الوطن.

وتواصل حديقة أم الإمارات دعم المشاريع والمبادرات التي تقودها المرأة، حيث تعاونت مع علامات تجارية مستدامة تملكها سيدات إماراتيات، خلال موسم سوق الحديقة 2023 /2024، واستفادت 61 علامة تجارية من هذه الفرص الداعمة، كما شمل تأثير السوق دعم وتمكين المرأة والأسرة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة.
وتلتزم “حديقة أم الإمارات” بالمساواة بين الجنسين في مختلف جوانب عملها، حيث تشكل النساء 54% من إجمالي موظفيها، ويشغلن أدواراً حيوية تشمل الإدارة المجتمعية وإدارة الفاعليات وإدارة التذاكر.

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وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لشركة سنيار القابضة،المتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات، إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو تأكيد على الالتزام برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى حرص الحديقة على توفير البيئة الداعمة التي تمكن المرأة الإماراتية من تحقيق طموحاتها والتطور والنمو في مختلف المجالات عبر إطلاق المبادرات الهادفة.

المصدر: وام
يوم المرأة الإماراتية
حديقة أم الإمارات
الإمارات
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