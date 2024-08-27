الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تنمية المجتمع".. مبادرات متنوعة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها اقتصادياً

"تنمية المجتمع".. مبادرات متنوعة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها اقتصادياً
27 أغسطس 2024 14:35

تواصل وزارة تنمية المجتمع، جهودها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة، في مسيرة التطور والتنمية، التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وأكدت الوزارة، المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي آمنت على الدوام بقدرة ابنة الإمارات على التميز وتحقيق الإنجازات الفارقة، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويستمد حضوره وديمومته من الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة الإماراتية، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لها، وفي مقدمتها “السياسة الوطنية للأسرة"، التي تهدف إلى دعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات.
ويستحوذ ملف "التمكين الاقتصادي" للمرأة الإماراتية، على حصة كبيرة من خطط وبرامج الوزارة، سعيا لتعزيز مشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وانعكاسا لهذه الجهود المبذولة حصلت الوزارة على جائزة مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين لدورتها الرابعة لعام 2022.
وساهمت الوزارة في تقديم العديد من الخدمات لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال برامج "مشروعات من المجتمع الإماراتي"، ومن بينها مشروع"971 من المجتمع"، الذي يستهدف دعم المشروعات الوطنية الطموحة للمنتسبين إليه، خاصة من النساء.

ويأتي ذلك التزاما من الوزارة بتمكين أصحاب هذه المشروعات، حيث بلغت نسبة مشروعات المرأة في عضوية “ 971 من المجتمع” 92 % من إجمالي المشروعات المسجلة، كما بلغت مشاركات المرأة 94 % في كافة الفعاليات والمعارض والبرامج التي نظمتها الوزارة وغيرها، التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى من شركائها.
وسعت الوزارة لتسويق منتجات المرأة الإماراتية بالمشاركة في المعارض، التي تقام خارج الدولة، حيث شاركت في عدد من المعارض في عدة دول أجنبية وعربية، فيما ساهمت المعارض في التعريف بدور المرأة الإماراتية، وجهودها، وإبراز المنتج المحلي، ما يعزز من جودة المنتجات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعاونت الوزارة مع العديد من الشركاء لتقديم مجموعة من التسهيلات للمرأة الإماراتية، من أصحاب المشروعات مثل اعتماد بطاقة عضوية "971 من المجتمع"، للمشاركة في منصة المتجر الإلكتروني "نون"، حيث تم الاتفاق مع المنصة على حصول المنتسبين للأسر المنتجة على اشتراك مجاني في المنصة، واعتماد بطاقة العضوية بديلا للرخص التجارية، مع الإعفاء من بعض الرسوم، وتقديم مميزات أخرى، مثل جلسة تصوير منتجات مجانية، مدير حسابات مجاني، رسوم تخزين مجانية، لفترة 6 أشهر كتخزين مستمر، تخفيض أي رسوم غير معفاة، إضافة إلى الدعاية المجانية لأصحاب المشروعات.
وتضمنت التسهيلات المقدمة للمرأة الإماراتية التسجيل في منصة "نقودي" للمدفوعات، حيث تم التعاون معها بداية من عام 2021 من خلال القرية العالمية، بهدف تطوير استخدام أنظمة مدفوعات الأسر المشاركة في جناح 971 من المجتمع.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
نورة السويدي: "أم الإمارات" داعمة مسيرة المرأة الإماراتية

وتم توسيع التعاون من خلال الاتفاق على توفير الدعم لأصحاب المشاريع عبر بوابات الدفع الإلكتروني، التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، بما يوفر لهم السهولة والسرعة في استكمال إجراءات الدفع بالإضافة إلى تخفيض سعر جهاز الدفع الإلكتروني.
وشملت التسهيلات كذلك، التسجيل في "منصة المشتريات الحكومية"، في وزارة المالية، وهي عبارة عن خدمة شراكة مع وزارة المالية، باعتماد بطاقة عضوية الأسر المنتجة، لتسجيل عضوية، والمشاركة في الممارسات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية لهذه الفئة لدعم المشروعات الإماراتية.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير المزيد من الفرص التسويقية للمشاريع النسائية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 

المصدر: وام
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تنمية المجتمع
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©