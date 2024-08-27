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علوم الدار

صقر غباش: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة النهضة الحضارية

صقر غباش: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة النهضة الحضارية
27 أغسطس 2024 15:21

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسجلها الحافل بالمنجزات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإعلاء شأنها في مختلف المجالات مما جعلها نموذج استثنائي نفاخر به الأمم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن هذا اليوم يأتي تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون للدولة عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة. ويأتي أيضا تعبيرا عن أن تحقيق الاستدامة هي عملية تشاركية تتطلب تكاتف جهود الجميع.

وأشار معاليه إلي أن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية عبر تقلدها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها الفعالة في المبادرات المجتمعية في هذا المجال.

وأضاف معالي صقر غباش أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تأتي تتويجا لمسيرة إماراتية زاخرة بالإنجازات كانت المرأة ولا تزال شريكا فاعلا فيها، واحتفاء بما وصلت إليه ابنة الإمارات من تقدم على صعيد تمكينها وتحقيقها العديد من الإنجازات التاريخية، حتى أصبحت نموذجا ملهما لجميع النساء على مستوى العالم.

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وأشار معاليه إلى أن الإنجازات الحضارية التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه" لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ووجه معالي صقر غباش بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها اللامحدود لمسيرة المرأة وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي في الإمارات ودورها الفاعل والمؤثر وتبني سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة وفق خطط محددة وأهداف واضحة للحاضر واستشراف المستقبل.

كما وجه معاليه التهنئة لابنة الإمارات بهذه المناسبة وبارك إنجازاتها المشهودة وجهودها وعطاءها الوطني المتجدد متمنيا لها المزيد من التقدم في مسيرة الخير والبناء التي تشهدها الدولة بما يحقق نهج قيادتنا الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات".

المصدر: وام
صقر غباش
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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