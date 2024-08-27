خلود النويس: المرأة الإماراتية سطّرت قصصاً ملهمة في العمل والعطاء

أبوظبي (الاتحاد) قالت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، إن يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفي به في 28 أغسطس من كل عام، مناسبة وطنية، يُحتفل فيها بما حققته المرأة في بلادنا، حيث نسجل الإنجازات البارزة للمرأة الإماراتية ودورها المحوري ومساهمتها المتميزة في نهضة الإمارات وتنميتها المستدامة. هذا الدور الذي بدأ منذ اليوم الأول لقيام دولة الإمارات، مدعوماً بفكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من بناء الإنسان أولوية. ودعمت قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، سير المرأة قدماً في مختلف المجالات إيماناً بأهمية الجهود الجماعية لنهضة الوطن. وقد صرنا اليوم نباهي بتجربة عميقة الجذور، ممتدة التأثير، فاليوم تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً على مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتتقدم بذلك على دول لها تجارب عريقة في هذا المجال. وقد دعمت القيادة الرشيدة تمكين المرأة، واعتبرته ركيزة من ركائز جهود التنمية الوطنية، وحثت المرأة على التعلم والتميز، فواصلت ابنة الإمارات التقدم بثبات نحو الأدوار القيادية فضلاً عن خوضها العديد من التجارب الناجحة في القطاع الخاص، كما تبوأت مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً في الكثير من المجالات والقطاعات.وعملت المرأة الإماراتية بالفعل وبشكل استباقي على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، مدفوعة بثقتها العميقة في أهمية ما تقوم به، وبتفانيها الثابت لتحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، وعلى رأسها تحقيق الاستدامة، وحماية البيئة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ، ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بقيادة المبادرات المبتكرة، أو عبر طرح الحلول المستدامة التي تعود بالفائدة على الإمارات وعلى العالم أجمع، كما شهدنا أيضاً دورها البارز خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. ومع شعار «نتشارك للغد» الذي طرح ليحدد شكل احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، تؤكد المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة «نِعمة»، منذ إطلاقها، على فكرة المشاركة من أجل غد أفضل، ولكي نصبح دولة لا يهدر فيها الغذاء.

وقد نشأت المبادرة لتعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعوة سموه للحد من هدر الغذاء. وتشجع مبادرة «نِعمة» المسؤولية الاجتماعية وتعزز الممارسات المستدامة عبر سلسلة الإمداد الغذائي، التزاماً من دولة الإمارات بتحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة خفض نصيب الفرد من فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030. ووضعت «نِعمة» خريطة طريق لحركة منظمة شاملة، تسهم فيها كل الجهات المشاركة من سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء، من المزارعين إلى تجار التجزئة، والمسؤولين في قطاع إدارة النفايات، وغيرهم من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية، سعياً لإلهام الجميع بالمسؤولية المشتركة تجاه بيئتنا ومجتمعنا واقتصادنا المحلي، وعلى المستوى الدولي سعياً للتعاون مع الفاعلين العالميين في هذا المجال.

وأضافت النويس: انطلاقاً من حرص الدولة على دعم المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة، أفخر كامرأة إماراتية، أن أعمل في هذا القطاع المهم الذي يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة، كما أفخر بتعاون مبادرة «نِعمة» مع أكثر من 200 منظمة محلية ودولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك البرنامج المتخصصة والعالمية ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، وبرنامج عمل النفايات والموارد WRAP.

وفي الختام قالت: في يوم المرأة الإماراتية، وفي كل يوم، لدى كل امرأة إماراتية قصة ملهمة تفخر بها في ميادين العمل والعطاء، كل عام وكل امرأة إماراتية تصنع من التحديات فرصاً، ومن الاختلاف تنوعاً وثراءً وتأثيراً إيجابياً على مجتمعنا. كل عام ونحن وطن لا مستحيل فيه، ولا يرضى أهله إلا أن يكونوا في طليعة الشعوب والأمم.