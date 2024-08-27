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علوم الدار

عهود الرومي: المرأة الإماراتية رائدة التطوير وصناعة المستقبل

عهود الرومي: المرأة الإماراتية رائدة التطوير وصناعة المستقبل
27 أغسطس 2024 17:31

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية أصبحت رائدة التطوير وصناعة المستقبل في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقالت في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن نساء وفتيات الإمارات يمثلن نموذجاً وقدوة للجميع في العطاء والعمل الجاد، ومثالاً في الطموح الكبير، والسعي المتواصل للإنجاز، مشيرة إلى أن الإماراتية تمكنت من أن تبدع في المجالات المختلفة، من ريادة الأعمال، إلى ريادة الفضاء، ومن التخصصات العلمية والتكنولوجية، إلى خدمة المجتمع، ومن العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية، إلى قيادة القطاع الخاص ومجالات الاقتصاد.
وتوجهت الرومي بالتهنئة لبنات الإمارات في يوم المرأة الإماراتية، متمنية لهن المزيد من الإبداع والإسهام في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والمزيد من الإنجازات في خدمة وطنهن ومجتمعهن، وفي كتابة مستقبل دولة الإمارات.

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عهود الرومي
يوم المرأة الإماراتية
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