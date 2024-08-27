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علوم الدار

خالد عتيق الظاهري: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في تحقيق نهضة الوطن وريادته

خالد عتيق الظاهري: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في تحقيق نهضة الوطن وريادته
27 أغسطس 2024 18:23

أبوظبي(الاتحاد)

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 أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً جوهرياً في مختلف الميادين في دولة الإمارات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة، ما يعزز دورها كشريك استراتيجي في تحقيق نهضة الوطن وريادته.وقال الظاهري: إن الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان تلتزم بالاستثمار في كوادرها الوطنية النسائية، وذلك بهدف تمكينهن من لعب دور حيوي في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، والمساهمة في تعزيز مكانة «ضمان» كشركة رائدة في قطاع التأمين الصحي تحت مظلة مجموعة «بيورهيلث»، وهو ما أثمر عن قيادة الشركة لمسيرة الابتكار والتطوير في القطاع، عبر فريق عملها المتخصص والمؤهل الذي تلعب المرأة الإماراتية فيه دوراً أساسياً.

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