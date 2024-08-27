ماريا الهطالي: مكانة ريادية تحظى بها المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :« تتجلى في يوم المرأة الإماراتية مشاعرُ الفخر بإنجازات الكوادر النسائية الوطنية في المجالات كافة، والاعتزاز بدورها المحوري باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي يخطوها وطنُنا بثبات. وتسلط هذه المناسبةُ الضوءَ على المكانة الريادية التي تحظى بها المرأة الإماراتية، وتعكس تنامي دورها وإسهاماتها في رفعة وطننا الغالي وتقدمه، في ظل الرؤية السديدة والدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة، واستمراراً لنهج التمكين الذي أرسى دعائمَه المتينةَ الوالدُ المؤسسُ المغفورُ له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسةِ الاتحاد النسائي العام، رئيسةِ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدةُ تمكين المرأة في الدولة. ونتوجه في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتهنئة والتحية للمرأة الإماراتية في يومها المتميز، مُعربين عن اعتزازنا بما حققته من مكتسباتٍ وإنجازات منذ قيام الاتحاد، ومجددين التزامنا بنهج تمكين المرأةِ تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف ورسالة الإسلام السَمحَةِ.