حديقة «أم الإمارات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي(الاتحاد)

تحتفي حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في قلب أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام. ويأتي هذا تقديراً من حديقة ام الإمارات لدور المرأة الإماراتية الكبير في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يجسد هذا اليوم معنى الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية التي تسهم بشكل فعّال في بناء مستقبل الوطن.وتحمل الحديقة اسم «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي لطالما كانت نصيرةً وداعمةً لتمكين المرأة الإماراتية. وتجسّد رؤية سموها الحكيمة مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من النساء الإماراتيات، ساعيةً لتحقيق التميز وترك بصمة إيجابية في المجتمع. كما يستلهم تصميم حديقة أم الإمارات من إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ورؤيته التي ركزت على الحفاظ على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وتماشياً مع رؤيتها لتمكين المرأة، تواصل حديقة أم الإمارات دعم المشاريع والمبادرات التي تقودها المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة أم الإمارات تلتزم بالمساواة بين الجنسين في مختلف جوانب عملها، حيث تشكل النساء 54% من إجمالي موظفيها، ويشغلن أدواراً حيوية تشمل الإدارة المجتمعية وإدارة الفاعليات وإدارة التذاكر. وفي هذا الصدد، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لشركة سنيار القابضة والمتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات:«إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو تأكيد على التزامنا العميق برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتمكين المرأة. نحن في حديقة أم الإمارات نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن المرأة الإماراتية من تحقيق طموحاتها والتطور والنمو في مختلف المجالات عبر إطلاق المبادرات الهادفة وتوفير مساحة ملائمة تقديراً لإسهامات المرأة وجهودها الاستثنائية، وذلك إيماناً منا بدورها الفعّال في بناء مستقبل دولتنا».