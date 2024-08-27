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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 أغسطس 2024 19:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:56 والجزر الأول عند الساعة 03:53 .

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بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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