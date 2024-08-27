عائشة اليماحي: تمكين الكوادر النسائية الوطنية

أبوظبي(الاتحاد)

قالت الدكتوره عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لـ «ألف للتعليم»: «يجسد الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية المكانة المرموقة التي تحظى بها في مجتمعنا، ويسلط الضوء على دورها المحوري وإسهاماتها الجليلة في مسيرة التنمية المستدامة التي يخطوها وطننا بثبات. ويعكس الاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار«نتشارك للغد» النهج التشاركي والمستدام الذي تتبناه الدولة في تمكين الكوادر النسائية الوطنية.

وأضافت: وبفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة، تمضي المرأة الإماراتية في ترسيخ دورها شريكةً فاعلة في تقدُّم الدولة ونمائها وصياغة معالم مستقبلها، معززةً بصمتها المؤثرة في شتى المجالات، ومواصلةً البناء على المكتسبات والإنجازات الوطنية المحققة منذ قيام الاتحاد.

وتابعت: وبهذه المناسبة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة تمكين المرأة وتعزيز حضورها في كافة الميادين. كما نتوجه في«ألف للتعليم» بالتهنئة والتقدير إلى الكوادر النسائية الوطنية، وخاصةً كوادر المنظومة التعليمية، مجددين فخرنا بدورهُنَّ في تطور قطاع التعليم، واعتزازنا بإنجازات مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة».