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«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي

«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
27 أغسطس 2024 19:46

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية مساء أول أمس معرضاً للأسر المنتجة ورائدات الأعمال الإماراتيات وذلك في المسرح الوطني بأبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» ويستمر حتى 28 من أغسطس الجاري.
واكدت فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية خلال افتتاحها للمعرض الذي تنظمه شركة سديم لإدارة المعارض أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار والمساهمة بجهد مخلص في تقديم صورة مشرفة عن قدراتها في مجالات متعددة.
وأثنت على المشارِكات في المعرض ومعروضاتهن، التي برزت من خلال 14 ركنا لأنشطة متنوعة.
وأشادت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية بجهود الرعاة في إنجاح الفعاليات وهم: مجلس سيدات أعمال عجمان، أفراح الإمارات، مدار للإعلان، وسديم لإدارة المعارض المنظمة للفعاليات.
وهنأت فضيلة المعيني المرأة الإماراتية في يومها مؤكدة أن تخصيص يوم للاحتفال بها يعكس ثقة القيادة الإماراتية بالمرأة، وتعزيز تمكينها على مختلف الأصعدة، ودعم مشاركتها في صنع القرار، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.
من جهتها، أوضحت ريم البريكي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية أن فعاليات الاحتفال الذي تقيمه الجمعية في أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ستشهد غدا الأربعاء اقامة حفل ختامي يتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من القامات الإعلامية الوطنية ويتضمن العديد من الفقرات المتنوعة بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات النسائية.
ووجهت تحية شكر وتقدير لكل امرأة إماراتية في يومها، وأثنت على جهودها كشريكة في التنمية ومربية للأجيال وصناعة للإنجازات وأثبتت ريادة وتميز في مختلف المجالات.

جمعية الصحفيين الإماراتية
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