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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير جمهورية بيلاروس وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير جمهورية بيلاروس وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
27 أغسطس 2024 20:14

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أندري لوتشينوك، سفير جمهورية بيلاروس، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.‎
وقلدته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بيلاروس في جميع المجالات.‎ وأعربت معاليها عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس.‎
من جانبه، أعرب سفير جمهورية بيلاروس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين. وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثرُ الإيجابي في إنجاح مهمته سفيراً لبلاده لدى الدولة.

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