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علوم الدار

المؤتمر العالمي للتاكسي الجوي ينطلق 7 أكتوبر بدبي

المؤتمر ينطلق بالتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية للطائرات ذات التكنولوجيا النظيفة ومشغلي الشركات الناشئة (من المصدر)
28 أغسطس 2024 02:28

دبي (الاتحاد)

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ينطلق المؤتمر العالمي للتاكسي الجوي في دبي في نسخته الخامسة في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر في مركز جراند حياة دبي للمؤتمرات والمعارض. وينطلق المؤتمر هذا العام بالتعاون مع مجموعة من مصنعي المعدات الأصلية للطائرات ذات التكنولوجيا (الطاقة) النظيفة، ومشغلي الشركات الناشئة.
وسيستضيف المؤتمر فعاليات عدة بمشاركة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، وطائرات الإقلاع والهبوط القصير والطائرات من دون طيار وطائرات الجيل القادم في مهبط إير شاتو للطائرات المروحية، بجوار «دبي وورلد سنترال» بمطار آل مكتوم الدولي. وأعلنت مؤخراً هيئة الطيران المدني في دبي عن قيام «اير شاتو» بتطوير دوائر ومهابط طائرات الهليكوبتر الجديدة لدعم الخدمات الجوية الإقليمية في الإمارات العربية المتحدة. كما تعهدت الشركة بالاستحواذ على 100 طائرة من ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي من نوع «ارشر ميدنايت»، بالإضافة إلى 10 طائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي من نوع كريساليون موبيليتي.
وقال رئيس المؤتمر مايك هيوارث بهذه المناسبة: «نتطلع إلى الترحيب بأكثر من 1000 مشارك من حول العالم في شهر أكتوبر القادم، مما يعكس التزامنا بإدارة الأعمال والتحفيز على التطور السريع لهذه الصناعة الناشئة».

التاكسي الجوي
دبي
الطائرات من دون طيار
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