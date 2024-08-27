المرأة الإماراتية مساهم رئيس في مسيرة النهضة الصناعية

يوسف العربي (أبوظبي)

تضطلع المرأة الإماراتية بدور رئيس في مسيرة النهضة الصناعية بالدولة، حيث استطاعت بجدارة أن تضع بصمات واثقة في قطاع الصناعة بدعم من القيادة الحكيمة التي آمنت بإمكانات بنات والوطن، وأطلقت العنان لقدراتهن، وقدمت لهن الدعم، ووضعتهن في الصفوف الأولى لمسيرة التنمية.

وحرصت وزارة الصناعة على مدار الأعوام الماضية على دعم المرأة، وقدمت لها مسارات مهنية جاذبة، وفرصاً للترقي الوظيفي، وصولاً للمواقع القيادية والتنفيذية، لتبرز العديد من الكوادر النسائية الإماراتية في الوزارة كنماذج ناجحة.

وأكدت قيادات نسائية في وزارة الصناعة لـ«الاتحاد» أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت على تمكين المرأة الإماراتية وتأهيلها عبر التعليم، ومنحها فرصاً مهنية مثمرة.

ولفتوا إلى أن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية نستذكر فيها كل عام الإنجازات التي تتحقق، وعوامل التمكين التي توليها القيادة الرشيدة لابنة الإمارات في مختلف الميادين، والسياسات الحكومية المتواصلة الداعمة لحضور المرأة بشكل فعال في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ثقة في قدراتها وتميزها المهني والفني.

وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة، إن المرأة الإماراتية حققت بفضل برامج وسياسات الدعم والتمكين، إنجازات متتالية في حياتها المهنية والعملية، حيث توجد بكفاءة في القطاعات كافة، بما فيها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معتمدة على مهاراتها وخبراتها العلمية والأكاديمية والمهنية.

وأضافت: «أسهمت عوامل التمكين والدعم الذي تحظى به ابنة الإمارات في زيادة مشاركتها في مسيرة النمو في الدولة، كما نحظى في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتجربة مهنية فريدة أعتز بها، كوني عضواً في فريق الوزارة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».

وأشارت الزرعوني إلى حصولها على العديد من فرص الدعم والتمكين خلال مسيرتها العملية، مثل منصب مدير إدارة المواصفات، وكذلك إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سابقاً، وعضو الفريق الوطني المفاوض في اتفاقيات التجارة الحرة – رئيس ملف الاقتصاد الإسلامي وملف العوائق الفنية أمام التجارة، وهي جميعها خبرات تحققت بفضل الدعم والتمكين الذي تحصل عليه المرأة الإماراتية في المجالات كافة.

قطاعات حيوية

قالت سلامة العوضي، مديرة إدارة برنامج المحتوى الوطني، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية نستذكر فيها كل عام الإنجازات التي تتحقق، وعوامل التمكين التي توليها القيادة الرشيدة لابنة الإمارات في الميادين كافة، والسياسات الحكومية المتواصلة الداعمة لحضور المرأة بشكل فعال في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ثقة في قدراتها وتميزها المهني والفني، وهي فرصة لكل فتاة إماراتية لتخطط مبكراً لمستقبلها المهني، وتختار بعناية تخصصها الجامعي، تمهيداً للعمل في قطاعات حيوية ومستقبلية، ومنها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.