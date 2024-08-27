عبدالله الحميدان: المرأة الإماراتية نموذج ملهم

أبوظبي (وام)

أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية، لاسيما من أصحاب الهمم، أصبحت نموذجاً مُلهماً للتفاني والتميز، حيث تجلى ذلك في قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات بكل ثقة وإيجابية، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت منجزات مشرّفة في مسيرة البناء والتنمية، وأثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف المجالات، وساهمت في رفعة دولة الإمارات ووضعها ضمن قائمة أفضل دول العالم. وقال الحميدان، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إن المرأة الإماراتية شريك مؤثر وداعم للجهود الوطنية في تحقيق النهضة المستدامة، وهي قادرة على إحداث الفارق الإيجابي وبذل العطاء الصادق لكل ما يحتاجه الوطن، من خلال المشاركة في إنجاح المبادرات الوطنية التي تتماشى مع «عام الاستدامة».