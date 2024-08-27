محمد القاسمي: إسهامات بارزة في النهضة

الشارقة (الاتحاد)

قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «نبارك لنساء الإمارات هذا اليوم، الذي يمثل تقديراً عميقاً لإسهاماتهن البارزة في مسيرة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فالمرأة الإماراتية، بوعيها ومعرفتها، أثبتت جدارتها في كافة المجالات من خلال مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته؛ فكانت شريكاً أساسياً في تحقيق الإنجازات التي نفخر بها جميعاً».

وأضاف: «نؤمن بأن هذا الواقع والإنجاز المتفرد الذي حققته المرأة كان نتاج عمل ومثابرة منها، وإيمان من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بإمكاناتها وتميزها وقدرتها على العطاء، وهو نهج ترسخ منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن البناء القوي المتماسك هو الذي يعتمد على جهود وطاقات كافة أفراد المجتمع».