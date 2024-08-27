الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد القاسمي: إسهامات بارزة في النهضة

محمد القاسمي: إسهامات بارزة في النهضة
28 أغسطس 2024 02:29

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
محمد بن زايد.. رؤية ثاقبة نحو مستقبل مستدام يقوم على أسس العلم

قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «نبارك لنساء الإمارات هذا اليوم، الذي يمثل تقديراً عميقاً لإسهاماتهن البارزة في مسيرة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فالمرأة الإماراتية، بوعيها ومعرفتها، أثبتت جدارتها في كافة المجالات من خلال مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته؛ فكانت شريكاً أساسياً في تحقيق الإنجازات التي نفخر بها جميعاً».
وأضاف: «نؤمن بأن هذا الواقع والإنجاز المتفرد الذي حققته المرأة كان نتاج عمل ومثابرة منها، وإيمان من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بإمكاناتها وتميزها وقدرتها على العطاء، وهو نهج ترسخ منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن البناء القوي المتماسك هو الذي يعتمد على جهود وطاقات كافة أفراد المجتمع».

محمد القاسمي
الشارقة
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©