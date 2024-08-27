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علوم الدار

عبدالملك بن كايد: قفزات كبرى في مسيرة التمكين

عبدالملك بن كايد: قفزات كبرى في مسيرة التمكين
28 أغسطس 2024 02:29

رأس الخيمة (وام)

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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية مهمّة للاحتفاء بنجاحاتها وتسليط الضوء على ريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف الميادين.
وقال الشيخ عبدالملك القاسمي، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إنها فرصة للتعريف بالقفزات الكبرى التي تحققها مسيرة تمكين المرأة في الدولة، والتي تأتي ثمرة النهج الراسخ الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مما جعل مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية ثقافة مجتمعية راسخة.

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