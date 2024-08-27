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علوم الدار

عبدالله المري: دور ريادي في بناء المجتمع

عبدالله المري: دور ريادي في بناء المجتمع
28 أغسطس 2024 02:29

دبي (وام)

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المرأة الإماراتية أثبتت استحقاقها للفرص في المجالات كافة، وأبرزت دورها الريادي في بناء المجتمع وتعزيز تقدم الوطن. جاء ذلك في كلمته بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية التي ُتقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد».
وعبَّر عن تقديره الكبير لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودورها الريادي في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، مشيداً بمبادرات سموها، ومنها تخصيص يوم 28 أغسطس للاحتفال بالمرأة الإماراتية، ورفع شعار «نتشارك للغد» بالتزامن مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» ليشمل عام 2024.

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