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علوم الدار

خالد بالعمى: دعم القيادة يعزز دور المرأة

خالد بالعمى: دعم القيادة يعزز دور المرأة
28 أغسطس 2024 02:31

أبوظبي (وام)

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أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات باهرة وإنجازات مذهلة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وتمكينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها النموذجي في إرساء مستقبل ريادي للدولة.
وقال معاليه: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُثمن دعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموها الدائم على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية، لتنطلق بطموح وعزيمة نحو بناء مستقبل مستدام للدولة».

خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي
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يوم المرأة الإماراتية
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