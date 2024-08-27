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علوم الدار

حمدان المزروعي: روح العطاء وقيم البذل

حمدان المزروعي: روح العطاء وقيم البذل
28 أغسطس 2024 02:31

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الدعم الذي تجده المرأة الإماراتية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عزز دورها في المجتمع، وجعلها شريكاً أساسياً في عملية النهضة.
وقال المزروعي إن المرأة الإماراتية استلهمت روح العطاء وقيم البذل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر، وسارت على نهج سموها في الإخلاص والتفاني في ساحات العطاء الإنساني.

حمدان المزروعي
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