منصور المنصوري: نفخر بما تحقق في ملف تمكين المرأة

أبوظبي (وام)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في هذا اليوم يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات في ملف تمكين المرأة، وما أنجزته الإماراتيات في شتى المجالات بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل، وإيمانها بالدور المحوري للمرأة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز مسيرة النهضة الوطنية». وأضاف معاليه أن المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقدم وتطور الدولة.

وتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتمهيد الطريق أمام إبداعاتها وإسهاماتها وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمرأة لتقوم بدورها الوطني بكل ثقة واقتدار.