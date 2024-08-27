الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ثاني الزيودي: عنصر فاعل في مسيرة النمو

ثاني الزيودي: عنصر فاعل في مسيرة النمو
28 أغسطس 2024 02:31

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
نورة السويدي: "أم الإمارات" داعمة مسيرة المرأة الإماراتية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وتميزها في القطاعات كافة طوال العقود الماضية، مستفيدةً من البيئة الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن وصناعة المستقبل، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في المسيرة التنموية للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: «لطالما كانت المرأة الإماراتية خير شريك للرجل في رحلة التطوير والبناء التي تشهدها الدولة، ولاسيما أن الوطن يزخر بالكفاءات النسائية الإماراتية الرائدة والمتميزة».

ثاني الزيودي
المرأة الإماراتية
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©