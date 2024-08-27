ثاني الزيودي: عنصر فاعل في مسيرة النمو

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وتميزها في القطاعات كافة طوال العقود الماضية، مستفيدةً من البيئة الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن وصناعة المستقبل، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في المسيرة التنموية للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: «لطالما كانت المرأة الإماراتية خير شريك للرجل في رحلة التطوير والبناء التي تشهدها الدولة، ولاسيما أن الوطن يزخر بالكفاءات النسائية الإماراتية الرائدة والمتميزة».