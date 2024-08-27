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علوم الدار

زكي نسيبة: تدفع بمسيرة العمل الوطني

زكي نسيبة: تدفع بمسيرة العمل الوطني
28 أغسطس 2024 02:31

العين (وام)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة، أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، من الاهتمام والدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة وذلك من أجل تعزيز دورها في المجتمع المحلي والدولي، فسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ظلت دوماً الداعم للمرأة الإماراتية لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل في عملية التنمية والنهضة.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية بما تمتلكه من خبرات ومهارات وعلوم، هي على أتم الاستعداد لأن تصنع اليوم مستقبلاً مشرقاً، وأن تدفع بمسيرة العمل الوطني إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

زكي نسيبة
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