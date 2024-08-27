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علوم الدار

النائب العام للدولة: القوة الدافعة في مسيرة تقدم الوطن

النائب العام للدولة: القوة الدافعة في مسيرة تقدم الوطن
28 أغسطس 2024 02:31

أبوظبي (وام)

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أعرب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، عن فخره بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تنمية ونجاحات الوطن. وأكد في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن المرأة الإماراتية هي القوة الدافعة في مسيرة تقدم وطننا، بتفانيها وصلابتها والتزامها الراسخ بدورها أماً وزوجة وعاملة في كل الميادين عن إيمان كامل بقيمة الوطن. وقال الدكتور الشامسي إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت دائماً ولا تزال داعمة لتمكين المرأة، وضمان توفير الفرص والموارد اللازمة لها للتفوق في جميع القطاعات.

النائب العام للدولة
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يوم المرأة الإماراتية
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