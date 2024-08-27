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علوم الدار

راشد بن حميد: لا مستحيل في قاموس الإماراتيات

راشد بن حميد: لا مستحيل في قاموس الإماراتيات
28 أغسطس 2024 02:31

عجمان (وام)

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية، مؤكدة في كل يوم أنها شريك التفوق وعنصر التحدي، ورمزالعزيمة وبوصلة الإصرار، لا شيء يوقفها، ولا مكان للمستحيل في قاموسها، فهي شعلة للتقدم وعنوان للبذل وشريك في التغيير والإنجاز. وأضاف أن القيادة الحكيمة تؤمن بأهمية تمكين المرأة، وتمنحها الضوء الأخضر لتبدع في كل مجال، ونراها خير من يرد الجميل لبلادها لتكون نموذجاً يحتذى به في النجاح والتقدم، مبيناً أن العالم يشير بالبنان لسيدات إماراتيات أبدعن في كل القطاعات، وصنعن التغيير وحققن المستحيل.
وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المرأة الإماراتية تمكنت بقدراتها ومواهبها وإبداعاتها من تقلّد المناصب العليا، مثبتة للجميع أنها تستطيع تدشين المشاريع الحيوية، رافعة اسم بلادها في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية. ووجّه التهنئة لكل سيدة إماراتية بيومها، متمنياً لها الخير والبركة والسعادة والتقدم والإنجاز والمضي نحو مستقبل أفضل للجميع.

راشد بن حميد النعيمي
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