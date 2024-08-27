سالم القاسمي: تمكين المرأة في القطاعات الحيوية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «وضعت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها، ركائز أساسية لبناء دولة قوية، قوامها العنصر الوطني المتسلّح بالعلم، والمعرفة، والإيمان، وكان من طليعة الرؤى والقرارات الاستراتيجية الدعوة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، والاستثمار في قدراتها، ومهاراتها، وخبراتها التي باتت نموذجاً يحتذى به اليوم في شتى المجالات».

وأشار معاليه إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة مؤخراً، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024، وهو نتاج لهذا الدعم الكبير والمتواصل للمرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز وجودها وتطلعاتها. وهنأ معاليه سموّ «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي يحمل شعار «نتشارك الغد» للعام الثاني على التوالي، عاكساً في مضامينه ثقة «أم الإمارات» بالمرأة الإماراتية، معززاً مفهوم الاستدامة.