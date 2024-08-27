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علوم الدار

سعيد بن طحنون: إنجازات في المجالات كافة

سعيد بن طحنون: إنجازات في المجالات كافة
28 أغسطس 2024 02:31

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن المرأة الإماراتية استطاعت بفضل الدعم الكبير والأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد، والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة تضاف إلى تاريخ الدولة، وتمكنت من المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، فأصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.
وقال إن الدعم الذي تحظى به ابنة الإمارات في الميادين كافة، يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة. 
وأضاف معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الأساسي والفعال دوماً في دعم المرأة الإماراتية لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل في عملية التنمية والنهضة.

سعيد بن طحنون
المرأة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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