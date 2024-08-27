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علوم الدار

أحمد بن حميد: ركيزة جوهرية في بناء الغد

أحمد بن حميد: ركيزة جوهرية في بناء الغد
28 أغسطس 2024 02:31

عجمان (الاتحاد)

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أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بالدور التشاركيّ الفاعل للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المُستدامة التي رسمتها دولتنا برؤى قادتها الحكماء؛ ما جعلها ركيزةً جوهريّة في المنظومة البِنْيويّة للمجتمع الإماراتي، مؤكداً أن: «يوم المرأة الإماراتية مناسبةٌ وطنيّةٌ للاحتفاء بعطاءات بنات الوطن وإنجازاتهنَّ المتواصلة، وبالمكاسب التي حقَّقنها برعاية قيادتنا الرشيدة». وأضاف: «يؤكّد تمديد (عام الاستدامة) ليشمل سنة 2024 تمسُّك قيادتنا الحكيمة بتعزيز دور الإمارات العربية المتحدة الرياديّ في ترسيخ مبادئ الاستدامة. وانسجاماً مع ذلك، فإن شعار يوم المرأة الإماراتية يبقى لهذا العام كما هو أيضاً (نتشارك للغد). ولأنّ الاستدامة هي عملية تكامليّة تقتضي مشاركة الجميع فيها؛ فمن البديهي أن تكون المرأة الإماراتية شريكاً أساسيّاً فيها عبر عطاءاتها اللامحدودة، سواءٌ على المستوى الأُسَريّ، بغرْسها الأُسُس المعياريّة لهذه العمليّة بين أبنائها، أو على المستوى المهنيّ، بإسهاماتها المتميّزة في تعزيز مفهوم استدامة الابتكار والعطاء في العمل».

أحمد بن حميد
أحمد بن حميد النعيمي
عجمان
المرأة الإماراتية
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
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