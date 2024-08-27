عبدالله بن طوق: مكانة فريدة ومرموقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية يُعد مناسبة وطنية مهمة نتذكر فيها إنجازاتها ومساهمتها القوية والفعّالة في دعم المسيرة التنموية للدولة، ودورها المتميز في بناء الأجيال والوطن، وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي والحفاظ عليها. مشيراً معاليه إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قدّمت الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية ووفرت لها كل مقومات النجاح والإبداع والابتكار، حتى تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في قطاعات المجتمع كافة.