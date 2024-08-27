محمد الحسيني: ركيزة أساسية في التنمية

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي حرصت على تمكين المرأة، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات».

وأضاف معاليه: تميزت ابنة الإمارات بكفاءتها العالية وقدرتها على تحقيق إنجازات استثنائية، أسهمت في تشكيل ملامح مستقبل الإمارات، موضحاً أن هذا التميز يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تعد منارة للتمكين والإلهام، حيث قدمت الدعم اللامحدود، لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.