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علوم الدار

سلطان النيادي: مبادرات تمكين استراتيجية

سلطان النيادي: مبادرات تمكين استراتيجية
28 أغسطس 2024 02:30

دبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات في مختلف القطاعات، فضلاً عن مبادرات استراتيجية تعزز قدرتها على الموازنة بين جوانب حياتها المتعددة واهتمامها بأسرتها وتربية أبنائها وتعليمهم القيم الأخلاقية والتقاليد الأصيلة، ومنحها الفرص المناسبة لتجسيد تطلعاتها لما لدورها من أهمية في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية، ولإسهاماتها الحيوية في رفد المجتمع بالخبرات النوعية».

سلطان النيادي
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