علي الكعبي: نموذج يحتذى به محلياً وعالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدراتها على صنع المستقبل، وأدت دوراً بارزاً في عملية بناء وتنمية المجتمع، حتى أصبحت علامة فارقة بين النساء عالمياً.. ويرجع ذلك للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة.

وأشاد معاليه بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز دور المرأة في المجتمع حتى أضحت نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً.