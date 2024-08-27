عويضة المرر: دور رائد في خدمة الوطن

أبوظبي (وام)

قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «نحتفل اليوم بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في بناء الوطن وخدمة المجتمع». وأضاف معاليه: هذه المناسبة الوطنية التي تأتي تحت شعار (نتشارك للغد) هي فرصة للتعبير عن اعتزازنا بمكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودعمهما اللامحدود لتمكين المرأة الإماراتية، مما انعكس جلياً في سجلها الحافل المليء بالإنجازات.