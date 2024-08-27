عبدالرحمن العويس: تعزيز دورها بجميع مناحي الحياة

دبي (وام)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة.

وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أصبحت تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع مناحي الحياة. وفي هذه المناسبة، هنأ معالي العويس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيداً بدورها الكبير في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.