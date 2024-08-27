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علوم الدار

عبدالله آل حامد: رمز للإبداع ونموذج ملهم

عبدالله آل حامد: رمز للإبداع ونموذج ملهم
28 أغسطس 2024 02:30

أبوظبي (وام)

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محمد بن زايد.. رؤية ثاقبة نحو مستقبل مستدام يقوم على أسس العلم

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في نهضة المجتمع الإماراتي، بعد أن أثبتت قدرتها الفائقة على تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين والبناء على المكتسبات الوطنية واستشراف المستقبل.
وقال: بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على توفير كل الممكّنات التي تساعد المرأة الإماراتية على التطور والتسلح بالعلم، سطرت ابنة الإمارات نجاحات كبيرة يفخر بها الوطن وجعلت منها ركيزة أساسية ورئيسية في بناء المجتمع ورمزاً للإبداع ونموذجاً إقليمياً وعالمياً ملهماً.
وتوجه معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بتحية تقدير وإعزاز وإكبار وشكر إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لدور سموها الفاعل والمُلهم في تمكين المرأة.

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