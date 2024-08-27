مغير الخييلي: شريك استراتيجي في الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تعد شريكاً استراتيجياً في بناء وتعزيز الاستدامة، وتمتلك أدواراً تنموية بارزة تُسهم بشكل فعّال في ازدهار المجتمع.

وفي تصريحاته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أشاد معاليه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأكد أن هذه التوجيهات تعكس النهج الذي تبنته الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأعرب معاليه عن تقديره للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي بفضلها تحظى المرأة الإماراتية بمكانة متميزة في المجتمع.