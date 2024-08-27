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علوم الدار

صقر غباش: سجل حافل بالمنجزات

صقر غباش: سجل حافل بالمنجزات
28 أغسطس 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وسجلها الحافل بالمنجزات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإعلاء شأنها في مختلف المجالات، مما جعلها نموذجاً استثنائياً نفاخر به الأمم.
وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق الثامن والعشرين من كل عام، وتحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، إنه يأتي تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة، منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون للدولة عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة، ويأتي أيضاً تعبيراً على أن تحقيق الاستدامة هو عملية تشاركية تتطلب تكاتف جهود الجميع.

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