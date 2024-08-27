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علوم الدار

منى الجابر: الإماراتية جديرة بما وصلت إليه

منى الجابر: الإماراتية جديرة بما وصلت إليه
28 أغسطس 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في يوم المرأة الإماراتية: نحتفي معاً بإنجازاتنا، وبكل ما قدمناه لوطننا الغالي، حيث أثبتت المرأة قدرتها على الإسهام بكل إخلاص وتفانٍ في رحلة تنمية الإمارات، وذلك بفضل الدعم والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.
وأضافت: نؤكد في هذا اليوم إيماننا بقوة دور المرأة الإماراتية، ونتفاخر معاً بكل خطوة نخطوها نحو تحقيق المزيد من النجاح والتقدم للوطن. إن مسيرة كل إماراتية، مهما اختلف موقعها، هي شهادة حية على الإبداع والعطاء الذي يميز المرأة، فهي تؤدي دوراً بارزاً يؤكد جدارتها بما وصلت إليه.

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